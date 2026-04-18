Seattle Restaurant Week: Discount bites being offered around western WA

Published  April 18, 2026 5:00am PDT
Seattle Restaurant Week starts Sunday

Seattle Restaurant Week is happening April 19 - May 2 and more than 200 restaurants will be participating. 

    • Seattle Restaurant Week runs April 19–May 2, featuring discounted meals at more than 250 local restaurants.
    • Participating spots offer brunch, lunch and dinner specials priced between $20 and $65 across the region.
    • Diners should check ahead, as many restaurants only offer deals on select days during the event.

SEATTLE - Seattle Restaurant Week is officially here, giving everyone a chance to try out locally-made dishes at a discounted price.

Over 250 restaurants are participating this year, offering a variety of dishes during different times of the day at price points of $20, $35, $50 and $65. The week-long foodie event goes from April 19 to May 2.

Here's an interactive map of the participating restaurants this year:

It's important to note that most restaurants are only offering Seattle Restaurant Week deals on certain days, so be sure to check the restaurant's link to see when they're participating.

Keep reading for a full list of local restaurants to check out this week, sorted by neighborhood.

Ballard

Gracia — Mexican - Brunch, Dinner ($35, $35)

Lupe’s Situ Tacos — Fusion, Lebanese, Mexican - Lunch, Dinner ($20, $20, $35, $35)

Matador Ballard — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35)

Moshi Moshi Sushi & Izakaya — Japanese - Dinner ($20, $35)

Nolita — Italian - Dinner ($35, $50)

Radiator Whiskey Ballard — Southern - Dinner ($35, $50)

Ristorante Picolinos — Italian - Dinner ($50)

San Fermo — Italian - Dinner ($35)

Secret Congee — Asian, Chinese, Japanese, Korean, Thai - Brunch, Lunch ($20, $20)

Staple & Fancy — Italian, NW Wood Fire, Pacific Northwest - Dinner ($65)

The Garrison — Pacific Northwest, Seafood - Brunch ($35), Dinner ($65)

Beacon Hill

Perihelion Brewery — American, Pacific Northwest - Dinner ($35)

Bellevue

Baron’s Sino Kitchen and Bar — Chinese - Lunch ($20), Dinner ($65)

Bellden — American, Pacific Northwest, World - Lunch ($20, $50)

Bis on Main — French - Brunch ($35), Lunch ($35), Dinner ($65)

Cantinetta Bellevue — Italian - Dinner ($50)

Chay Concept Vegetarian & Bar — Vietnamese - Lunch, Dinner ($35, $50)

Earls Kitchen + Bar — American, Seafood, Steakhouse - Lunch ($35), Dinner ($50)

El Gaucho Bellevue — Steaks - Dinner ($65)

I Love Sushi on Lake Bellevue — Asian, Japanese, Sushi - Lunch, Dinner ($35, $35)

Japonessa Bellevue — Fusion, Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)

La Mar Cocina Peruana Bellevue — Chinese, Japanese, Peruvian - Lunch ($35), Dinner ($65)

Lao Ma Tou Hot Pot — Asian, Chinese, Dim Sum, Hot Pot - Lunch ($35, $50, $65), Dinner ($50)

Meet Fresh — Asian, Chinese, Dessert, Taiwanese - Small Plates ($20, $35)

Melting Pot Bellevue — Fondue - Lunch ($50), Dinner ($50, $65)

Minamoto Japanese Cuisine — Asian, Japanese - Lunch, Dinner ($35, $65)

Peony Modern Kitchen — Asian, Chinese, Fusion, Vegetarian - Lunch ($20), Dinner ($35)

Ramen Nori — Asian, Japanese - Lunch, Dinner ($35, $50)

Seastar Restaurant and Raw Bar — Pacific Northwest, Seafood - Dinner ($65)

So Tasty — American, Asian, Chinese, Fried Chicken, Halal, Ramen, Small Plates, Southern, Taiwanese, World - Lunch ($20), Dinner ($65)

STK Steakhouse — American, Fine Dining, Steakhouse - Dinner ($35, $65)

Taste of Xian 西安味道 — American, Asian, BBQ, Chinese, Continental - Brunch ($20), Dinner ($35)

The Dolar Shop Hot Pot Seattle — Asian, Chinese, Hot Pot - Dinner ($65)

The Lakehouse — American - Lunch ($35), Dinner ($65)

The Lounge at John Howie Steak — Steakhouse - Dinner ($65)

Wild Wasabi Signature — American, Asian, BBQ, Fusion, Japanese, Seafood, Steakhouse, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)

Belltown

AQUA by El Gaucho — Seafood - Dinner ($65)

Askatu Bakery by Liberated Foods — Health, Plant Based, Vegan - Lunch ($20)

Butter Bandit Bakery Pop-up @ Mixed Pantry — Baked Goods - Small Plates ($20, $35)

Chiho Bistro — Asian, Chinese - Lunch, Dinner ($50, $50)

El Gaucho Seattle — Steaks - Dinner ($65)

Imperial Kitchen and Bar — Asian, Chinese, Steaks - Lunch ($35), Dinner ($65)

KAYAVA. BELLTOWN — Japanese, Ramen - Lunch ($20), Dinner ($35, $65)

La Fontana Siciliana — Italian, Sicilian - Dinner ($50, $65)

La Vita é Bella — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)

Limoncello Belltown — Italian - Dinner ($35, $50, $65)

Margaux — Pacific Northwest - Dinner ($65)

Neb — Italian - Dinner ($50)

Palace Kitchen — American - Dinner ($50)

Pub 70 — American, Pacific Northwest - Dinner ($35, $50)

Shiro’s Sushi — Asian, Japanese, Sushi - Dinner ($65)

ShoMon Kappo Sushi — Japanese, Seafood, Sushi - Lunch ($20)

Tavolàta Belltown — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)

WeRise Wine Bar — Mediterranean, Mediterranean with Spanish Influence - Dinner ($50)

Bonney Lake

Kuma Sushi — Japanese, Korean, Seafood, Small Plates, South American, Sushi, Vegan, Vegetarian, World - Lunch, Dinner ($50, $65)

Bothell

Amaro Bistro — Italian - Dinner ($35)

Beardslee Public House — American, Gastropub - Dinner ($35)

Thai Rhapsody — Thai - Brunch ($20), Dinner ($65)

Capitol Hill

a/stir — American, Mediterranean - Dinner ($35, $50)

Aamrai Indian Kitchen And Bar — Indian - Lunch, Dinner ($35, $50)

BAD CHANCLA — Caribbean, Latin, Mexican, South American - Brunch, Lunch, Dinner ($20)

Bai Tong Thai Street Café — Thai - Lunch, Dinner ($35)

Capitale Pizzeria — Pizza - Dinner ($35, $50)

Cafe Lolo — Pacific Northwest, Vegetarian - Dinner ($50)

Cheese Room Seattle — Italian - Dinner ($35)

Gol Mok Korean Market Bar — Asian, Korean - Dinner ($35)

Harry's Fine Foods — New American - Dinner ($50)

Herb & Bitter Public House — Gastropub, New American, Pacific Northwest - Dinner ($50)

Ishoni Yakiniku — Asian, BBQ, Fusion, Japanese, Steaks - Dinner ($20, $50)

MariPili Tapas Bar — Spanish, Tapas - Small Plates ($65)

Meet Korean BBQ — BBQ, Korean, Steaks - Dinner ($65)

Nue — Asian, Caribbean, European, Small Plates, South American, World - Dinner ($35)

Osteria La Spiga — Italian - Dinner ($50)

Plenty of Clouds — Chinese, Sichuan, Yunnan - Dinner ($35)

Raku Shabu Shabu House — Hot Pot, Japanese, Taiwanese - Lunch, Dinner ($35)

Rione XIII — Italian, Pacific Northwest, Pizza - Dinner ($50)

Rondo Japanese Kitchen - Japanese - Lunch ($20), Dinner ($35)

Rumba — Caribbean - Dinner ($35)

Star Sushi & Bar — Asian, Japanese, Ramen, Sushi - Dinner ($35, $50, $65)

Tamari Bar — Japanese - Lunch ($20), Dinner ($35)

Taurus Ox — Asian, Lao - Lunch ($35), Dinner ($50)

Tavolàta Capitol Hill — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)

Uncle Dom’s Italian Kitchen/Bar Tango — Italian, Mediterranean with Spanish Influence, Spanish - Dinner ($50)

Xom — Asian, Vietnamese - Lunch, Dinner ($35, $50)

Central District

L’Oursin — French - Dinner ($65)

Reckless Noodle House — Asian, Vietnamese - Dinner ($35)

Wood Shop BBQ — American, BBQ, Southern - Dinner ($35)

Chinatown-International District

Kilig — Asian, Filipino - Dinner ($35)

Columbia City

Marination – Hawaiian/American, Korean - Lunch, Dinner ($35)

Wabi Sabi Sushi Bar & Restaurant — Asian, Japanese, Sushi - Brunch ($35, $50, $65)

Downtown

Aerlume — Pacific Northwest - Dinner ($65)

Barolo Ristorante — Italian - Dinner ($50)

Ben Paris — American - Dinner ($50)

Cafe Campagne — French - Lunch, Dinner ($50)

Chan Seattle — Asian, Fusion, Korean - Dinner ($50)

Charlotte Restaurant & Lounge — Korean, Pacific Northwest - Lunch ($35)

Cinque Terre Ristorante — Italian - Lunch ($35), Dinner ($50)

Conversation Kitchen & Bar — New American - Dinner ($50)

Cortina — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($65)

Cutters Crabhouse — American - Dinner ($35)

Daniel’s Broiler — Seafood, Steaks - Dinner ($65)

Elliott’s Oyster House — Seafood - Lunch ($35), Dinner ($65)

FareStart Restaurant — American - Lunch ($20)

Frolik Kitchen + Cocktails — American, Pacific Northwest, Seafood - Lunch ($35), Dinner ($65)

Japonessa Seattle — Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)

Lola — Mediterranean - Dinner ($50)

Marin — Mediterranean, Pacific Northwest - Dinner ($65)

Pike Place Chowder – Pacific Place — American, Pacific Northwest, Seafood - Lunch, Dinner ($35, $35)

Purple Cafe and Wine Bar: Downtown Seattle — Pacific Northwest - Dinner ($50)

Rider — American, Italian, New American, NW Wood Fire, Pacific Northwest, Seafood, Steakhouse, Steaks - Lunch ($35), Dinner ($65)

Serious Pie Downtown — Pizza - Lunch, Dinner ($35)

Shaker+Spear — Pacific Northwest - Lunch ($35), Dinner ($65)

Sugo Hand Roll Bar — Fusion, Japanese, Sushi - Dinner ($35, $50)

The Hart & The Hunter — American - Brunch ($20), Dinner ($50)

Zig Zag Cafe — American - Dinner ($65)

Eastlake

Cicchetti — Mediterranean - Dinner ($50, $65)

Mioposto Pizzeria — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)

Serafina — Italian - Dinner ($65)

Sushi Nori — Asian, Japanese - Small Plates ($35, $50)

Edmonds

Bar Dojo — Asian, Fusion, Mexican - Dinner ($65)

Butter Bandit Bakery Pop-up @ Ono Poke — Baked Goods, South American - Small Plates ($20, $35)

Fire & the Feast — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)

Kazoku — Asian, Japanese, Korean, Seafood, Small Plates, Sushi - Dinner ($65)

Market Seafood Eatery — Pacific Northwest, Seafood - Lunch, Dinner ($20)

Salt and Iron — Pacific Northwest, Seafood, Steaks - Dinner ($65)

Sankai — Japanese, Small Plates, Sushi - Dinner ($50, $65)

Scott’s Bar & Grill — American - Dinner ($35)

First Hill

Gold Coast Kitchen — African, West African - Lunch ($20), Dinner ($35)

STELLA. at Hotel Sorrento — American, Italian - Lunch ($20), Dinner ($50)

Fremont

19 GOLD — Asian, Chinese, Taiwanese - Lunch ($20), Dinner ($35)

Canteen by Meesha — Indian - Dinner ($35, $50)

Haerfest — Italian - Dinner ($65)

Hushy’s Sandwiches — Italian - Lunch ($20)

Joule — Asian, Korean - Dinner ($65)

KAYAVA FREMONT — Japanese, Ramen - Lunch ($20), Dinner ($35, $65)

Kamonegi Seattle — Japanese - Dinner ($65)

Purple Cafe and Wine Bar: Stone Way — Italian, Pacific Northwest - Small Plates ($35)

REVEL — Asian, Korean - Dinner ($50, $65)

Tavolàta Fremont — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)

Georgetown

Mezcaleria El Sirenito — Latin, Mexican, Seafood, Small Plates - Dinner ($50)

Mezzanotte — Italian - Dinner ($50)

Green Lake

Aslan Brewing Tangletown — Gastropub, Pacific Northwest, Seafood - Dinner ($20)

Nell’s Restaurant — Pacific Northwest - Dinner ($50)

Noi Thai Cuisine - Thai - Lunch, Dinner ($65)

Restaurant Christine — American, Pacific Northwest, World - Lunch ($35), Dinner ($50)

Haller Lake

Lotus Pond Vietnamese Cuisine — Asian, Caribbean, Chinese, European, Small Plates, South American, Vegan, Vegetarian, Vietnamese, World - Lunch, Dinner ($20, $35)

Interbay

Barrel & Bacon — American, Filipino - Dinner ($50)

Pidgin Cooperative Restaurant & Bottle Shop — Asian, Filipino, Hawaiian/American, Japanese, Pacific Northwest, Ramen, Seafood - Lunch, Dinner ($50)

Issaquah

Amarone Ristorante and Bar — Italian - Dinner ($50, $65)

WildFin American Grill — American - Lunch, Dinner ($35, $50)

Kent

Agave Cocina & Cantina – Kent Station — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35, $20, $35)

Kirkland

Cafe Veloce — Italian - Lunch, Dinner ($35)

COMO — Italian - Dinner ($65)

Dumpling The Noodle — Asian, Chinese - Lunch, Dinner ($50, $65, $50, $65)

El Encanto — Mexican - Dinner ($50)

Hearth — Pacific Northwest - Lunch ($35), Dinner ($50)

Pizza Bank & Pastaria — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35)

Prosecco Restaurant & Pizzeria — Italian - Dinner ($65)

Ristorante Paradiso — Italian - Lunch ($35), Dinner ($50)

Romios Pizza & Pasta Totemlake — Italian, Pizza, Vegan, Vegetarian - Dinner ($35)

Serious Pie Totem Lake — Italian - Lunch, Dinner ($35)

Sparrow — American, New American - Dinner ($65)

Stack 571 Burger & Whiskey Bar — American - Lunch, Dinner ($20)

Volterra — Italian - Dinner ($50)

Leschi

Daniel’s Broiler – Leschi — Seafood, Steaks - Dinner ($65)

Jackson Street Pizza Lounge — Pizza - Dinner ($35)

Lynnwood

Wild Wasabi Japanese Cuisine — Asian, Fusion, Japanese, Korean, Ramen, Seafood, Sushi, Vegetarian, World - Lunch ($20), Dinner ($50)

Madison Park

How to Cook a Wolf – Madison Park - Italian, Pacific Northwest - Dinner ($65)

Madrona

Red Cow - French, Pacific Northwest, Steaks - Dinner ($65)

Vendemmia — Italian - Dinner ($65)

Magnolia

Mondello Trattoria — Italian - Lunch ($20), Dinner ($35)

Pink Salt — Peruvian, South American - Dinner ($35)

Mercer Island

Mioposto Pizzeria — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)

The Roanoke Inn — American - Lunch, Dinner ($20, $35)

Mt. Baker

Mioposto Pizzeria – Mount Baker — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)

Phinney Ridge

Ada’s Restaurant & Bar — Turkish - Dinner ($50)

Cornuto Pizzeria — Italian - Dinner ($50)

Ginger & Scallion — Asian, Thai - Dinner, Lunch ($65, $65)

Pinehurst

Zylberschtein’s Delicatessen & Bakery — Jewish Delicatessen - Lunch ($20)

Pike Place Market

Half Shell — Seafood - Dinner ($50)

Maximilien — French - Dinner ($50)

Mr. Fish — Seafood - Lunch, Dinner ($20)

Radiator Whiskey — Southern - Dinner ($35, $50)

Pioneer Square

84 Yesler — French, Italian, New American, Pacific Northwest, Seafood - Lunch ($65), Small Plates ($35, $65)

All Water Seafood & Oyster Bar — Seafood - Dinner ($50)

Darkalino’s Italian-American Cafe + Bar — Italian, Vegetarian - Dinner ($50)

Queen Anne

Betty Restaurant — New American - Small Plates ($35), Dinner ($65)

Grappa Seattle — Mediterranean - Dinner ($65)

How to Cook a Wolf – Queen Anne — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($65)

Tin Lizzie Lounge — American, World - Dinner ($35, $50)

Toulouse Petit — French, Seafood, Steaks - Lunch ($20, $35), Dinner ($35, $50, $65)

Rainier Beach

Jude’s Old Town — Cajun - Dinner ($35, $65)

Rosette — Small Plates - Small Plates ($35)

Rainier Valley

Bang Bang Kitchen — Mexican - Dinner ($35)

Ravenna

Curry Lab Sapporo — Japanese - Brunch, Dinner ($20)

Kricket Club — Indian - Dinner ($35, $50)

Mioposto Pizzeria - Ravenna - Italian, Pizza  - Brunch ($50), Dinner ($65)

Redmond

Agave Cocina & Cantina – Redmond — Mexican, Plant Based, Seafood, Vegan - Lunch, Dinner ($20, $35)

Bai Tong Thai Restaurant — Thai - Lunch, Dinner ($35, $35)

Matador Redmond — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35)

Pomegranate Bistro — American, Pacific Northwest, Southern - Dinner ($35)

Rice, Beans & Happiness – Redmond Pop-Up — Mexican - Dinner ($20)

SODO

Anh Oi Bake Shop — Baked Goods, Vietnamese - Small Plates ($20)

Picklewood Paddle Club — American - Lunch ($20), Dinner ($35)

Republic of Cider — American, Pacific Northwest, Taiwanese, Vegan, World - Small Plates ($20, $35)

South Lake Union

Daniel’s Broiler – Lake Union — Seafood, Steaks - Dinner ($65)

GyoGyoEn — Asian, Japanese - Lunch ($20, $35), Dinner ($35, $50)

I Love Sushi on Lake Union — Asian, Japanese, Sushi

Noodle/Bar — Chinese - Lunch, Dinner ($20)

The White Swan Public House — Pacific Northwest, Seafood - Dinner ($35, $50)

Thomas Street Warehouse — Gastropub - Lunch ($20), Dinner ($35)

Tukwila

Bai Tong Thai Restaurant – Thai - Lunch, Dinner ($35, $35)

NW Landing Restaurant & Lounge — Pacific Northwest, World - Lunch ($20, $35), Dinner ($35, $50)

Sumi Korean Grill — Asian, BBQ, Korean - Lunch ($20), Dinner ($50)

University District

Copa Fruits – U District Farmers Market — Health - Brunch, Lunch ($20)

Mamma Melina Ristorante — Italian - Dinner ($50)

Taste of Xian 西安味道 — American, Asian, BBQ, Chinese, Continental - Brunch ($20), Dinner ($20, $35)

University Village

Bamboo Sushi — Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($50)

DeLille EnVille - French - Lunch ($35), Dinner ($65)

Mr. West — American, Pacific Northwest, Small Plates - Small Plates ($20, $35)

Piatti — Italian - Lunch ($50), Dinner ($65)

Wallingford

Dumpling The Noodle — Asian, Chinese - Lunch, Dinner ($50, $65)

Kokkaku — Japanese, Steakhouse, Steaks - Dinner ($35, $50, $65)

Pablo y Pablo — Mexican - Dinner ($35)

Respite Wine Bar — European, French, Italian, Pacific Northwest - Small Plates ($50, $65)

Secret Fort — Japanese - Dinner ($35, $50, $65)

Yoroshiku — Japanese - Lunch, Dinner ($35, $35)

West Seattle

Armadillo Bakehouse — Baked Goods, Southern - Brunch ($20, $35, $50)

Camp West — American, Pacific Northwest - Lunch ($20), Dinner ($35)

Harry’s Beach House — Seafood - Dinner ($65)

House of Naku — African, Caribbean, Gambian, Ghanaian, Halal, Nigerian, Senegalese, West African - Lunch ($35), Dinner ($35), Small Plates ($20, $65)

Keautious Bakin and Kakin — American - Dinner ($50)

Ku Mana’s Authentic Burundian Cuisine — Burundian, East African - Lunch ($20), Dinner ($35)

Lakeside BBQ — BBQ - Dinner ($20, $35, $65)

Mashiko Japanese Restaurant and Sushi Bar — Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)

Matador West Seattle — Mexican - Lunch ($20), Dinner ($35)

Mioposto Pizzeria – Admiral — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)

Peninsula Soul Food — Soul Food - Dinner ($35, $50)

Raccolto - Italian — Dinner ($65)

Salty’s on Alki — Pacific Northwest - Dinner ($50)

Seattle Sorbets — Vegan - Brunch, Small Plates ($20)

Woodinville

Barking Frog — Pacific Northwest - Lunch ($35), Dinner ($65)

Cava Azul Cocina & Cantina — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35)

Hal’s Sports Bar — American - Dinner ($20)

Jackson House — Australian, Fine Dining, Pacific Northwest - Dinner ($65)

Purple Café and Wine Bar: Woodinville — Pacific Northwest - Lunch ($20), Dinner ($35)

The Restaurant at DeLille Cellars — American - Lunch ($35), Dinner ($65)

Check out more on the Seattle Restaurant Week website.

The Source: Information in this story came from Seattle Restaurant Week.

