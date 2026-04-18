Seattle Restaurant Week: Discount bites being offered around western WA
SEATTLE - Seattle Restaurant Week is officially here, giving everyone a chance to try out locally-made dishes at a discounted price.
Over 250 restaurants are participating this year, offering a variety of dishes during different times of the day at price points of $20, $35, $50 and $65. The week-long foodie event goes from April 19 to May 2.
Here's an interactive map of the participating restaurants this year:
It's important to note that most restaurants are only offering Seattle Restaurant Week deals on certain days, so be sure to check the restaurant's link to see when they're participating.
Keep reading for a full list of local restaurants to check out this week, sorted by neighborhood.
Ballard
Gracia — Mexican - Brunch, Dinner ($35, $35)
Lupe’s Situ Tacos — Fusion, Lebanese, Mexican - Lunch, Dinner ($20, $20, $35, $35)
Matador Ballard — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35)
Moshi Moshi Sushi & Izakaya — Japanese - Dinner ($20, $35)
Nolita — Italian - Dinner ($35, $50)
Radiator Whiskey Ballard — Southern - Dinner ($35, $50)
Ristorante Picolinos — Italian - Dinner ($50)
San Fermo — Italian - Dinner ($35)
Secret Congee — Asian, Chinese, Japanese, Korean, Thai - Brunch, Lunch ($20, $20)
Staple & Fancy — Italian, NW Wood Fire, Pacific Northwest - Dinner ($65)
The Garrison — Pacific Northwest, Seafood - Brunch ($35), Dinner ($65)
Beacon Hill
Perihelion Brewery — American, Pacific Northwest - Dinner ($35)
Bellevue
Baron’s Sino Kitchen and Bar — Chinese - Lunch ($20), Dinner ($65)
Bellden — American, Pacific Northwest, World - Lunch ($20, $50)
Bis on Main — French - Brunch ($35), Lunch ($35), Dinner ($65)
Cantinetta Bellevue — Italian - Dinner ($50)
Chay Concept Vegetarian & Bar — Vietnamese - Lunch, Dinner ($35, $50)
Earls Kitchen + Bar — American, Seafood, Steakhouse - Lunch ($35), Dinner ($50)
El Gaucho Bellevue — Steaks - Dinner ($65)
I Love Sushi on Lake Bellevue — Asian, Japanese, Sushi - Lunch, Dinner ($35, $35)
Japonessa Bellevue — Fusion, Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)
La Mar Cocina Peruana Bellevue — Chinese, Japanese, Peruvian - Lunch ($35), Dinner ($65)
Lao Ma Tou Hot Pot — Asian, Chinese, Dim Sum, Hot Pot - Lunch ($35, $50, $65), Dinner ($50)
Meet Fresh — Asian, Chinese, Dessert, Taiwanese - Small Plates ($20, $35)
Melting Pot Bellevue — Fondue - Lunch ($50), Dinner ($50, $65)
Minamoto Japanese Cuisine — Asian, Japanese - Lunch, Dinner ($35, $65)
Peony Modern Kitchen — Asian, Chinese, Fusion, Vegetarian - Lunch ($20), Dinner ($35)
Ramen Nori — Asian, Japanese - Lunch, Dinner ($35, $50)
Seastar Restaurant and Raw Bar — Pacific Northwest, Seafood - Dinner ($65)
So Tasty — American, Asian, Chinese, Fried Chicken, Halal, Ramen, Small Plates, Southern, Taiwanese, World - Lunch ($20), Dinner ($65)
STK Steakhouse — American, Fine Dining, Steakhouse - Dinner ($35, $65)
Taste of Xian 西安味道 — American, Asian, BBQ, Chinese, Continental - Brunch ($20), Dinner ($35)
The Dolar Shop Hot Pot Seattle — Asian, Chinese, Hot Pot - Dinner ($65)
The Lakehouse — American - Lunch ($35), Dinner ($65)
The Lounge at John Howie Steak — Steakhouse - Dinner ($65)
Wild Wasabi Signature — American, Asian, BBQ, Fusion, Japanese, Seafood, Steakhouse, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)
Belltown
AQUA by El Gaucho — Seafood - Dinner ($65)
Askatu Bakery by Liberated Foods — Health, Plant Based, Vegan - Lunch ($20)
Butter Bandit Bakery Pop-up @ Mixed Pantry — Baked Goods - Small Plates ($20, $35)
Chiho Bistro — Asian, Chinese - Lunch, Dinner ($50, $50)
El Gaucho Seattle — Steaks - Dinner ($65)
Imperial Kitchen and Bar — Asian, Chinese, Steaks - Lunch ($35), Dinner ($65)
KAYAVA. BELLTOWN — Japanese, Ramen - Lunch ($20), Dinner ($35, $65)
La Fontana Siciliana — Italian, Sicilian - Dinner ($50, $65)
La Vita é Bella — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)
Limoncello Belltown — Italian - Dinner ($35, $50, $65)
Margaux — Pacific Northwest - Dinner ($65)
Neb — Italian - Dinner ($50)
Palace Kitchen — American - Dinner ($50)
Pub 70 — American, Pacific Northwest - Dinner ($35, $50)
Shiro’s Sushi — Asian, Japanese, Sushi - Dinner ($65)
ShoMon Kappo Sushi — Japanese, Seafood, Sushi - Lunch ($20)
Tavolàta Belltown — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)
WeRise Wine Bar — Mediterranean, Mediterranean with Spanish Influence - Dinner ($50)
Bonney Lake
Kuma Sushi — Japanese, Korean, Seafood, Small Plates, South American, Sushi, Vegan, Vegetarian, World - Lunch, Dinner ($50, $65)
Bothell
Amaro Bistro — Italian - Dinner ($35)
Beardslee Public House — American, Gastropub - Dinner ($35)
Thai Rhapsody — Thai - Brunch ($20), Dinner ($65)
Capitol Hill
a/stir — American, Mediterranean - Dinner ($35, $50)
Aamrai Indian Kitchen And Bar — Indian - Lunch, Dinner ($35, $50)
BAD CHANCLA — Caribbean, Latin, Mexican, South American - Brunch, Lunch, Dinner ($20)
Bai Tong Thai Street Café — Thai - Lunch, Dinner ($35)
Capitale Pizzeria — Pizza - Dinner ($35, $50)
Cafe Lolo — Pacific Northwest, Vegetarian - Dinner ($50)
Cheese Room Seattle — Italian - Dinner ($35)
Gol Mok Korean Market Bar — Asian, Korean - Dinner ($35)
Harry's Fine Foods — New American - Dinner ($50)
Herb & Bitter Public House — Gastropub, New American, Pacific Northwest - Dinner ($50)
Ishoni Yakiniku — Asian, BBQ, Fusion, Japanese, Steaks - Dinner ($20, $50)
MariPili Tapas Bar — Spanish, Tapas - Small Plates ($65)
Meet Korean BBQ — BBQ, Korean, Steaks - Dinner ($65)
Nue — Asian, Caribbean, European, Small Plates, South American, World - Dinner ($35)
Osteria La Spiga — Italian - Dinner ($50)
Plenty of Clouds — Chinese, Sichuan, Yunnan - Dinner ($35)
Raku Shabu Shabu House — Hot Pot, Japanese, Taiwanese - Lunch, Dinner ($35)
Rione XIII — Italian, Pacific Northwest, Pizza - Dinner ($50)
Rondo Japanese Kitchen - Japanese - Lunch ($20), Dinner ($35)
Rumba — Caribbean - Dinner ($35)
Star Sushi & Bar — Asian, Japanese, Ramen, Sushi - Dinner ($35, $50, $65)
Tamari Bar — Japanese - Lunch ($20), Dinner ($35)
Taurus Ox — Asian, Lao - Lunch ($35), Dinner ($50)
Tavolàta Capitol Hill — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)
Uncle Dom’s Italian Kitchen/Bar Tango — Italian, Mediterranean with Spanish Influence, Spanish - Dinner ($50)
Xom — Asian, Vietnamese - Lunch, Dinner ($35, $50)
Central District
L’Oursin — French - Dinner ($65)
Reckless Noodle House — Asian, Vietnamese - Dinner ($35)
Wood Shop BBQ — American, BBQ, Southern - Dinner ($35)
Chinatown-International District
Kilig — Asian, Filipino - Dinner ($35)
Columbia City
Marination – Hawaiian/American, Korean - Lunch, Dinner ($35)
Wabi Sabi Sushi Bar & Restaurant — Asian, Japanese, Sushi - Brunch ($35, $50, $65)
Downtown
Aerlume — Pacific Northwest - Dinner ($65)
Barolo Ristorante — Italian - Dinner ($50)
Ben Paris — American - Dinner ($50)
Cafe Campagne — French - Lunch, Dinner ($50)
Chan Seattle — Asian, Fusion, Korean - Dinner ($50)
Charlotte Restaurant & Lounge — Korean, Pacific Northwest - Lunch ($35)
Cinque Terre Ristorante — Italian - Lunch ($35), Dinner ($50)
Conversation Kitchen & Bar — New American - Dinner ($50)
Cortina — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($65)
Cutters Crabhouse — American - Dinner ($35)
Daniel’s Broiler — Seafood, Steaks - Dinner ($65)
Elliott’s Oyster House — Seafood - Lunch ($35), Dinner ($65)
FareStart Restaurant — American - Lunch ($20)
Frolik Kitchen + Cocktails — American, Pacific Northwest, Seafood - Lunch ($35), Dinner ($65)
Japonessa Seattle — Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)
Lola — Mediterranean - Dinner ($50)
Marin — Mediterranean, Pacific Northwest - Dinner ($65)
Pike Place Chowder – Pacific Place — American, Pacific Northwest, Seafood - Lunch, Dinner ($35, $35)
Purple Cafe and Wine Bar: Downtown Seattle — Pacific Northwest - Dinner ($50)
Rider — American, Italian, New American, NW Wood Fire, Pacific Northwest, Seafood, Steakhouse, Steaks - Lunch ($35), Dinner ($65)
Serious Pie Downtown — Pizza - Lunch, Dinner ($35)
Shaker+Spear — Pacific Northwest - Lunch ($35), Dinner ($65)
Sugo Hand Roll Bar — Fusion, Japanese, Sushi - Dinner ($35, $50)
The Hart & The Hunter — American - Brunch ($20), Dinner ($50)
Zig Zag Cafe — American - Dinner ($65)
Eastlake
Cicchetti — Mediterranean - Dinner ($50, $65)
Mioposto Pizzeria — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)
Serafina — Italian - Dinner ($65)
Sushi Nori — Asian, Japanese - Small Plates ($35, $50)
Edmonds
Bar Dojo — Asian, Fusion, Mexican - Dinner ($65)
Butter Bandit Bakery Pop-up @ Ono Poke — Baked Goods, South American - Small Plates ($20, $35)
Fire & the Feast — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)
Kazoku — Asian, Japanese, Korean, Seafood, Small Plates, Sushi - Dinner ($65)
Market Seafood Eatery — Pacific Northwest, Seafood - Lunch, Dinner ($20)
Salt and Iron — Pacific Northwest, Seafood, Steaks - Dinner ($65)
Sankai — Japanese, Small Plates, Sushi - Dinner ($50, $65)
Scott’s Bar & Grill — American - Dinner ($35)
First Hill
Gold Coast Kitchen — African, West African - Lunch ($20), Dinner ($35)
STELLA. at Hotel Sorrento — American, Italian - Lunch ($20), Dinner ($50)
Fremont
19 GOLD — Asian, Chinese, Taiwanese - Lunch ($20), Dinner ($35)
Canteen by Meesha — Indian - Dinner ($35, $50)
Haerfest — Italian - Dinner ($65)
Hushy’s Sandwiches — Italian - Lunch ($20)
Joule — Asian, Korean - Dinner ($65)
KAYAVA FREMONT — Japanese, Ramen - Lunch ($20), Dinner ($35, $65)
Kamonegi Seattle — Japanese - Dinner ($65)
Purple Cafe and Wine Bar: Stone Way — Italian, Pacific Northwest - Small Plates ($35)
REVEL — Asian, Korean - Dinner ($50, $65)
Tavolàta Fremont — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($50)
Georgetown
Mezcaleria El Sirenito — Latin, Mexican, Seafood, Small Plates - Dinner ($50)
Mezzanotte — Italian - Dinner ($50)
Green Lake
Aslan Brewing Tangletown — Gastropub, Pacific Northwest, Seafood - Dinner ($20)
Nell’s Restaurant — Pacific Northwest - Dinner ($50)
Noi Thai Cuisine - Thai - Lunch, Dinner ($65)
Restaurant Christine — American, Pacific Northwest, World - Lunch ($35), Dinner ($50)
Haller Lake
Lotus Pond Vietnamese Cuisine — Asian, Caribbean, Chinese, European, Small Plates, South American, Vegan, Vegetarian, Vietnamese, World - Lunch, Dinner ($20, $35)
Interbay
Barrel & Bacon — American, Filipino - Dinner ($50)
Pidgin Cooperative Restaurant & Bottle Shop — Asian, Filipino, Hawaiian/American, Japanese, Pacific Northwest, Ramen, Seafood - Lunch, Dinner ($50)
Issaquah
Amarone Ristorante and Bar — Italian - Dinner ($50, $65)
WildFin American Grill — American - Lunch, Dinner ($35, $50)
Kent
Agave Cocina & Cantina – Kent Station — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35, $20, $35)
Kirkland
Cafe Veloce — Italian - Lunch, Dinner ($35)
COMO — Italian - Dinner ($65)
Dumpling The Noodle — Asian, Chinese - Lunch, Dinner ($50, $65, $50, $65)
El Encanto — Mexican - Dinner ($50)
Hearth — Pacific Northwest - Lunch ($35), Dinner ($50)
Pizza Bank & Pastaria — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35)
Prosecco Restaurant & Pizzeria — Italian - Dinner ($65)
Ristorante Paradiso — Italian - Lunch ($35), Dinner ($50)
Romios Pizza & Pasta Totemlake — Italian, Pizza, Vegan, Vegetarian - Dinner ($35)
Serious Pie Totem Lake — Italian - Lunch, Dinner ($35)
Sparrow — American, New American - Dinner ($65)
Stack 571 Burger & Whiskey Bar — American - Lunch, Dinner ($20)
Volterra — Italian - Dinner ($50)
Leschi
Daniel’s Broiler – Leschi — Seafood, Steaks - Dinner ($65)
Jackson Street Pizza Lounge — Pizza - Dinner ($35)
Lynnwood
Wild Wasabi Japanese Cuisine — Asian, Fusion, Japanese, Korean, Ramen, Seafood, Sushi, Vegetarian, World - Lunch ($20), Dinner ($50)
Madison Park
How to Cook a Wolf – Madison Park - Italian, Pacific Northwest - Dinner ($65)
Madrona
Red Cow - French, Pacific Northwest, Steaks - Dinner ($65)
Vendemmia — Italian - Dinner ($65)
Magnolia
Mondello Trattoria — Italian - Lunch ($20), Dinner ($35)
Pink Salt — Peruvian, South American - Dinner ($35)
Mercer Island
Mioposto Pizzeria — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)
The Roanoke Inn — American - Lunch, Dinner ($20, $35)
Mt. Baker
Mioposto Pizzeria – Mount Baker — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)
Phinney Ridge
Ada’s Restaurant & Bar — Turkish - Dinner ($50)
Cornuto Pizzeria — Italian - Dinner ($50)
Ginger & Scallion — Asian, Thai - Dinner, Lunch ($65, $65)
Pinehurst
Zylberschtein’s Delicatessen & Bakery — Jewish Delicatessen - Lunch ($20)
Pike Place Market
Half Shell — Seafood - Dinner ($50)
Maximilien — French - Dinner ($50)
Mr. Fish — Seafood - Lunch, Dinner ($20)
Radiator Whiskey — Southern - Dinner ($35, $50)
Pioneer Square
84 Yesler — French, Italian, New American, Pacific Northwest, Seafood - Lunch ($65), Small Plates ($35, $65)
All Water Seafood & Oyster Bar — Seafood - Dinner ($50)
Darkalino’s Italian-American Cafe + Bar — Italian, Vegetarian - Dinner ($50)
Queen Anne
Betty Restaurant — New American - Small Plates ($35), Dinner ($65)
Grappa Seattle — Mediterranean - Dinner ($65)
How to Cook a Wolf – Queen Anne — Italian, Pacific Northwest - Dinner ($65)
Tin Lizzie Lounge — American, World - Dinner ($35, $50)
Toulouse Petit — French, Seafood, Steaks - Lunch ($20, $35), Dinner ($35, $50, $65)
Rainier Beach
Jude’s Old Town — Cajun - Dinner ($35, $65)
Rosette — Small Plates - Small Plates ($35)
Rainier Valley
Bang Bang Kitchen — Mexican - Dinner ($35)
Ravenna
Curry Lab Sapporo — Japanese - Brunch, Dinner ($20)
Kricket Club — Indian - Dinner ($35, $50)
Mioposto Pizzeria - Ravenna - Italian, Pizza - Brunch ($50), Dinner ($65)
Redmond
Agave Cocina & Cantina – Redmond — Mexican, Plant Based, Seafood, Vegan - Lunch, Dinner ($20, $35)
Bai Tong Thai Restaurant — Thai - Lunch, Dinner ($35, $35)
Matador Redmond — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35)
Pomegranate Bistro — American, Pacific Northwest, Southern - Dinner ($35)
Rice, Beans & Happiness – Redmond Pop-Up — Mexican - Dinner ($20)
SODO
Anh Oi Bake Shop — Baked Goods, Vietnamese - Small Plates ($20)
Picklewood Paddle Club — American - Lunch ($20), Dinner ($35)
Republic of Cider — American, Pacific Northwest, Taiwanese, Vegan, World - Small Plates ($20, $35)
South Lake Union
Daniel’s Broiler – Lake Union — Seafood, Steaks - Dinner ($65)
GyoGyoEn — Asian, Japanese - Lunch ($20, $35), Dinner ($35, $50)
I Love Sushi on Lake Union — Asian, Japanese, Sushi
Noodle/Bar — Chinese - Lunch, Dinner ($20)
The White Swan Public House — Pacific Northwest, Seafood - Dinner ($35, $50)
Thomas Street Warehouse — Gastropub - Lunch ($20), Dinner ($35)
Tukwila
Bai Tong Thai Restaurant – Thai - Lunch, Dinner ($35, $35)
NW Landing Restaurant & Lounge — Pacific Northwest, World - Lunch ($20, $35), Dinner ($35, $50)
Sumi Korean Grill — Asian, BBQ, Korean - Lunch ($20), Dinner ($50)
University District
Copa Fruits – U District Farmers Market — Health - Brunch, Lunch ($20)
Mamma Melina Ristorante — Italian - Dinner ($50)
Taste of Xian 西安味道 — American, Asian, BBQ, Chinese, Continental - Brunch ($20), Dinner ($20, $35)
University Village
Bamboo Sushi — Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($50)
DeLille EnVille - French - Lunch ($35), Dinner ($65)
Mr. West — American, Pacific Northwest, Small Plates - Small Plates ($20, $35)
Piatti — Italian - Lunch ($50), Dinner ($65)
Wallingford
Dumpling The Noodle — Asian, Chinese - Lunch, Dinner ($50, $65)
Kokkaku — Japanese, Steakhouse, Steaks - Dinner ($35, $50, $65)
Pablo y Pablo — Mexican - Dinner ($35)
Respite Wine Bar — European, French, Italian, Pacific Northwest - Small Plates ($50, $65)
Secret Fort — Japanese - Dinner ($35, $50, $65)
Yoroshiku — Japanese - Lunch, Dinner ($35, $35)
West Seattle
Armadillo Bakehouse — Baked Goods, Southern - Brunch ($20, $35, $50)
Camp West — American, Pacific Northwest - Lunch ($20), Dinner ($35)
Harry’s Beach House — Seafood - Dinner ($65)
House of Naku — African, Caribbean, Gambian, Ghanaian, Halal, Nigerian, Senegalese, West African - Lunch ($35), Dinner ($35), Small Plates ($20, $65)
Keautious Bakin and Kakin — American - Dinner ($50)
Ku Mana’s Authentic Burundian Cuisine — Burundian, East African - Lunch ($20), Dinner ($35)
Lakeside BBQ — BBQ - Dinner ($20, $35, $65)
Mashiko Japanese Restaurant and Sushi Bar — Japanese, Sushi - Lunch ($35), Dinner ($65)
Matador West Seattle — Mexican - Lunch ($20), Dinner ($35)
Mioposto Pizzeria – Admiral — Italian, Pizza - Lunch, Dinner ($35, $65)
Peninsula Soul Food — Soul Food - Dinner ($35, $50)
Raccolto - Italian — Dinner ($65)
Salty’s on Alki — Pacific Northwest - Dinner ($50)
Seattle Sorbets — Vegan - Brunch, Small Plates ($20)
Woodinville
Barking Frog — Pacific Northwest - Lunch ($35), Dinner ($65)
Cava Azul Cocina & Cantina — Mexican - Lunch, Dinner ($20, $35)
Hal’s Sports Bar — American - Dinner ($20)
Jackson House — Australian, Fine Dining, Pacific Northwest - Dinner ($65)
Purple Café and Wine Bar: Woodinville — Pacific Northwest - Lunch ($20), Dinner ($35)
The Restaurant at DeLille Cellars — American - Lunch ($35), Dinner ($65)
Check out more on the Seattle Restaurant Week website.
The Source: Information in this story came from Seattle Restaurant Week.
